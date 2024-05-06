Новаторская технология RIS от французского стартапа может изменить спутниковый интернет, делая его более доступным и энергоэффективным благодаря метаматериалам.

В центре Парижа, инновационный французский стартап представил новаторскую технологию, которая может кардинально изменить мир спутникового интернета. Разработка, основанная на использовании реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей (RIS), предлагает более дешёвый и энергоэффективный способ подключения к интернету.

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Технология RIS включает в себя применение метаматериалов для создания антенн, способных точно формировать и направлять радиоволны. Это достигается благодаря множеству маленьких модулей, которые могут изменять характеристики отражаемого сигнала, обеспечивая тем самым высокую точность и снижение затрат по сравнению с традиционными антеннами.

Компания подчеркивает, что благодаря упрощённой электронике, технология RIS значительно более эффективна по энергопотреблению и стоимости, чем текущие решения на рынке. Это делает её особенно привлекательной для применения в транспортных средствах и авиации, где важна энергоэффективность.

Исследования в области метаматериалов, которые лежат в основе технологии RIS, позволяют контролировать фазу радиоволн с высокой точностью. Метаматериалы — это особые структуры, обладающие уникальными электромагнитными свойствами, не встречающимися в природе.

Технология может существенно повлиять на рынок спутникового интернета, предоставляя доступные и эффективные решения для обеспечения интернетом удалённых и труднодоступных мест. С учётом глобальных усилий по обеспечению всемирного доступа к интернету, французский стартап с технологией RIS может стать ключевым игроком в этой области.

В итоге, технология RIS открывает новые возможности для глобального интернет-доступа, делая его более доступным и энергоэффективным. С уникальными характеристиками и широкими перспективами применения, она обещает внести значительный вклад в развитие спутниковой связи.