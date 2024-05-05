Переговоры между VK, “Сбер” и “Яндекс” о создании российской ОС на базе Android завершились безрезультатно из-за финансовых и стратегических разногласий.

Ведущие технологические компании России, VK, “Сбер” и “Яндекс”, не смогли достичь соглашения о совместной разработке отечественной операционной системы (ОС), которая должна была стать альтернативой популярным зарубежным платформам, таким как Android. Переговоры, которые длились несколько месяцев, завершились без конкретных результатов, оставив вопрос о создании российской ОС открытым.

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Источники, близкие к переговорному процессу, сообщают, что основными препятствиями стали разногласия по поводу финансирования проекта, распределения будущих доходов и управления интеллектуальной собственностью. Каждая из компаний предложила свою стратегию развития и монетизации ОС, однако, общего знаменателя найти не удалось.

VK, которая ранее активно занималась разработкой собственных технологических решений, предложила модель, при которой основной акцент делается на интеграцию со своими сервисами и продуктами. “Сбер”, в свою очередь, настаивал на создании универсальной платформы, которая могла бы использоваться не только в личных устройствах, но и в корпоративном секторе. “Яндекс”, известный своими разработками в области искусственного интеллекта, предлагал сфокусироваться на инновациях и создании уникальных пользовательских функций, которые могли бы отличать российскую ОС на мировом рынке.

Эксперты отмечают, что несмотря на значительный потенциал совместной разработки, отсутствие единой стратегии и консолидации усилий может привести к тому, что каждая из компаний начнет разрабатывать собственную версию ОС независимо, что, в свою очередь, может раздробить рынок и уменьшить шансы на успех.

Отказ от совместной разработки также может оказать влияние на отечественных производителей электроники, которые рассчитывали на поддержку в виде национальной операционной системы. Теперь им придется либо выбирать между существующими зарубежными ОС, либо ждать появления альтернативных решений от российских разработчиков.

На данный момент представители VK, “Сбер” и “Яндекс” не комментируют ситуацию, однако, подтверждают, что переговоры были прекращены. Возможно, в будущем компании смогут найти общий язык и возобновить диалог по созданию единой российской ОС, но пока что этот проект остается в подвешенном состоянии.