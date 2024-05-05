В напряженной борьбе на ESL Pro League Season 19 команда MOUZ одерживает победу над Team Liquid, выходя в четвертьфинал турнира.

В противостоянии на ESL Pro League Season 19, команда MOUZ одержала убедительную победу над Team Liquid со счетом 2-0, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира. Этот матч, прошедший 4 мая 2024 года, стал ключевым моментом в группе C, где MOUZ продемонстрировали свою доминирующую форму и стратегическое мастерство.

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Первая карта, Nuke, завершилась со счетом 13:11 в пользу MOUZ, несмотря на упорную борьбу со стороны Liquid. Вторая карта, Mirage, также оказалась под контролем MOUZ, которые закончили её со счетом 13:7, укрепив своё положение в турнире.

MOUZ, занимающая 3-е место в мировом рейтинге, подтвердила свою репутацию одной из сильнейших команд в сфере CS2, в то время как Liquid, находящаяся на 20-м месте, несмотря на поражение, всё ещё имеет шанс продемонстрировать свои навыки в следующем раунде плей-офф.

ESL Pro League Season 19, проходящий с 23 апреля по 12 мая на Мальте, является одним из самых престижных событий в киберспортивном календаре, с призовым фондом в размере $750 тысяч и слотом на IEM Cologne 2024. Команды со всего мира собрались, чтобы показать своё мастерство и бороться за звание чемпиона.

Состав MOUZ, включающий игроков таких как Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan и torzsi, продемонстрировал отличную командную работу и индивидуальное мастерство, что стало ключом к их успеху на этом турнире. С другой стороны, Liquid, с игроками cadiaN, NAF, Twistzz, YEKINDAR и skullz, показали, что они способны бросить вызов лучшим, несмотря на текущие трудности.

После этой победы MOUZ с нетерпением ждут своего выступления в четвертьфинале, где они встретятся с другими топовыми командами. Liquid же должны будут собраться и подготовиться к следующему раунду, чтобы сохранить свои шансы на победу в чемпионате.