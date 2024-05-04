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Slaider13S
На VALORANT Champions Tour 2024, Fnatic с российским игроком Хрониклом вышли в плей-офф
Fnatic и Хроникл: Триумфальный выход в плей-офф VALORANT EMEA.

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В борьбе за выход в плей-офф европейской лиги по Valorant, команда Fnatic, в составе которой выступает российский игрок Хроникл, смогла обеспечить себе место в следующем этапе турнира. Это стало возможным несмотря на поражение от команды NAVI со счетом 1:2 по картам.

Игра, которая проходила в рамках VALORANT Champions Tour 2024: EMEA Stage 1, была ключевой для обеих команд, так как определяла их дальнейшую судьбу в турнире. Fnatic, хоть и уступила в счете по картам, смогла воспользоваться преимуществом благодаря лучшей разнице раундов по сравнению с другими командами, что и позволило им выйти в плей-офф.

Хроникл, 20-летний игрок из России, уже успел зарекомендовать себя на международной арене, став победителем таких турниров, как VCT 2021: CIS Stage 1 Masters и VCT 2021: Stage 3 Masters - Berlin, а также заняв второе место на VALORANT Champions 2021. Его присоединение к Fnatic было встречено с большим энтузиазмом, и теперь он продолжает демонстрировать высокий уровень игры, помогая команде достигать новых высот.

VALORANT Champions Tour 2024: EMEA Stage 1 привлекает внимание не только благодаря участию топовых команд из Европы, Ближнего Востока и Африки, но и за счет своей уникальной структуры, которая позволяет командам продемонстрировать свое мастерство в конкурентной борьбе. Соревнования продолжаются с 3 апреля по 12 мая.

#киберспорт #valorant #fnatic
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