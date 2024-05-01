В свете последних событий, бразильский игрок Thiolicor объявил о своем уходе из команды Shopify Rebellion. Это стало значительной потерей для команды, которая теперь ищет нового игрока для поддержания своего положения в мировом рейтинге Dota 2.

В мире киберспорта не прекращаются изменения, и последние новости из лагеря Shopify Rebellion подтверждают это. Команда, известная своими яркими выступлениями на арене Dota 2, столкнулась с потерей одного из ключевых игроков своего состава.

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Тиаго де Оливейра «Thiolicor» Кордейро, бразильский саппорт, который присоединился к Shopify Rebellion в ноябре 2023 года, объявил о своем уходе из команды. В течение своего пребывания в SR, Тиоликор помог команде достичь 7-го места на DreamLeague 22, что стало одним из лучших результатов команды за последнее время. Однако последний турнир ESL One Birmingham для команды завершился неудачей, где они заняли 11-12-е места.

Уход Тиоликора ставит команду в непростую ситуацию, ведь предстоит найти достойную замену, способную вписаться в слаженный механизм командной игры. Пока что официальных заявлений о новом игроке не последовало, и фанаты с нетерпением ждут новостей о том, кто же займет место в составе.

Shopify Rebellion известна своим стремлением к инновациям и нестандартному подходу к игре, что делает ее одной из самых интересных команд на сцене. Их способность адаптироваться к изменениям и преодолевать трудности уже не раз доказывала их силу и упорство. Несмотря на текущие изменения, команда, безусловно, продолжит борьбу за лидирующие позиции на мировой арене.