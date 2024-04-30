Среди них - Astralis, 3DMAX, FaZe Clan, Virtus.pro и другие.

Итоги группового этапа ESL Pro League Season 19 по CS 2: команды, вышедшие в плей-офф

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С завершением группового этапа ESL Pro League Season 19, одного из самых ожидаемых турниров в мире CS 2, стали известны команды, которые продолжат борьбу за чемпионский титул в плей-офф. Соревнования, проходившие с 23 апреля по 12 мая 2024 года, собрали лучшие команды со всего мира и предложили зрителям невероятные эмоции и захватывающие моменты.

В рамках первой стадии 32 команды были разделены на четыре подгруппы, из каждой из которых в плей-офф пройдут по четыре лучших коллектива. Участие в ESL Pro League приняли все ведущие коллективы мира, в том числе российские Virtus.pro, BetBoom Team и forZe Esports.

Из группы А в плей-офф сумели попасть команды Astralis, 3DMAX, FaZe Clan и Virtus.pro, демонстрируя высокий уровень мастерства и стратегического мышления. Группа B представила таких участников, как Team Vitality, The MongolZ, BetBoom Team и G2 Esports, которые также подтвердили свой статус фаворитов турнира.

Турнирная сетка плей-офф обещает быть наполненной напряженными и захватывающими матчами, ведь каждая команда, достигшая этой стадии, доказала свою способность преодолевать трудности и показывать высокий уровень игры. Болельщики могут ожидать увлекательных противостояний и непредсказуемых исходов, ведь в плей-офф ESL Pro League каждый матч может стать решающим на пути к заветному трофею.

Следующий этап турнира обещает стать настоящим праздником для любителей киберспорта и желающим узнать, кто же станет новым чемпионом ESL Pro League Season 19.