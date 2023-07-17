Маск уличил власти США в лицемерии из-за поставок оружия на Украину

Крупный американский предприниматель Илон Маск выразил свою критику в отношении решения властей Соединенных Штатов Америки отправить кассетные боеприпасы в Украину. В своих сообщениях на личной странице в социальной сети Twitter он указал на предполагаемое лицемерие Вашингтона в этой ситуации.

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Маск отметил, что Соединенные Штаты всегда осуждали использование кассетных бомб, однако теперь они сами отправляют эти снаряды для использования в Украине. Предприниматель выразил опасение, считая, что такое решение не приведет к ничему хорошему. Он подчеркнул, что судьба предпочитает иронию, но не лицемерие.

Ранее, 7 июля, президент США Джо Байден утвердил поставки кассетных боеприпасов в Украину. Лора Купер, заместитель помощника министра обороны США, сообщила законодателям о том, что эти боеприпасы будут полезны украинской армии. Данная поставка входит в новый пакет военной помощи для Украины общей стоимостью 800 миллионов долларов США.

В рамках этого пакета также предусмотрены поставки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 32 боевых машин Bradley и аналогичное количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger, а также 31 155-миллиметровая гаубица.

В ответ на критику, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия будет использовать полученные кассетные боеприпасы исключительно для атак по инфраструктуре военного назначения. Он подчеркнул, что применение таких снарядов будет строго контролироваться.





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