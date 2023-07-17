В ФРГ назвали главный страх ВСУ

В немецком издании Spiegel была представлена информация о психологическом воздействии российских минных заграждений на солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и их влиянии на ход боевых действий. Видеосюжет указывает на то, что обширные минные поля и использование российских беспилотных аппаратов оказывают значительное воздействие на украинских солдат.

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Согласно Spiegel, эти минные поля вызывают у солдат ВСУ страх и делают их контрнаступление "мучительным". Кроме того, российские беспилотники, обеспечивая быстрое обнаружение направления атаки и огневое подавление, также оказывают влияние на наступательные действия ВСУ.

Однако разминирование участков на линии фронта не решает проблемы украинских солдат, поскольку новые минные поля могут быть развернуты "с воздуха" при помощи современных российских систем дистанционного минирования. Такая ситуация вызывает психологическое напряжение у военнослужащих ВСУ, которые боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин.

В предшествующей публикации Washington Post также отмечалась проблема минных полей на Украине и их влияние на уязвимость западной военной техники. Следствием подрыва на мине нескольких бронемашин становится скопление техники, которая легко подвергается атакам российских подразделений с помощью вертолетов и противотанковых ракет. Попытки ВСУ использовать специальную технику для разминирования не дали ожидаемых результатов, так как такая техника становится основной целью противника.





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