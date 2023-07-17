В Турции назвали спекуляциями сообщения о покупке пропуска Швеции в НАТО

Турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз отвергает слухи о предполагаемой сделке между Турцией и Международным валютным фондом (МВФ), в рамках которой Турция обещана помощь от МВФ в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО. Он назвал эти сообщения спекуляцией и призвал не придавать им значения. По его словам, Турция уже выплатила все долги МВФ и не планирует обращаться за новыми кредитами к этой организации.

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Публицист Сеймур Херш, который сослался на анонимные источники, утверждал, что президент США Джо Байден обещал Турции финансовую помощь в размере $11-13 млрд от МВФ, при условии ратификации Швецией своего членства в НАТО. Однако эти утверждения не подтвердились официально.

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Ранее сообщалось, что турецкий парламент планирует рассмотреть заявку о вступлении Швеции в НАТО до 21 июля, и есть информация о возможном утвердительном решении. Однако подробности о процессе ратификации и планах вступления Швеции в НАТО не были представлены.