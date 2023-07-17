Минобороны Украины сообщило, где атакует армия России

Заместитель министра обороны Украины, Анна Маляр, опубликовала сообщение в своем Telegram-канале, в котором она проинформировала о текущей ситуации на востоке страны. По ее словам, Вооруженные силы России активно проводят наступление на нескольких направлениях, включая Купянское, Авдеевское и Марьинское. Боевые столкновения на этих участках являются ожесточенными, а украинские военные ведут оборонительные действия на северных флангах от Артемовска в попытке удержать свои позиции.

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В свою очередь, министр обороны России, Сергей Шойгу, заявил о переходе российских войск в контрнаступление на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике. По словам Шойгу, российские силы продвинулись на 1,5 километра вглубь и на два километра по фронту в ходе контратаки.

Подполковник в отставке из Народной милиции Луганской Народной Республики, Андрей Марочко, сообщил о захвате российскими военными участка трассы Чугуев - Старобельск - Меловое на Купянском направлении. Согласно его информации, украинская армия использовала эту дорогу для транспортировки вооружения, боеприпасов и эвакуации раненых солдат. Взятие этого участка трассы, а также неблагоприятные погодные условия, привели к нарушению логистики украинских военных.





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