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Россия приготовила «сюрпризы» к заседанию СБ ООН по Украине
Полянский: СБ ООН 17 июля проведет заседание по Украине с участием глав МИД нескольких стран

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В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 17 июля запланировано проведение очередного заседания, посвященного обсуждению ситуации вокруг Украины. Согласно информации, представленной первым заместителем постпреда России при ООН, Дмитрием Полянским, ожидается участие ряда внешнеполитических глав нескольких стран, что можно назвать "подтягиванием тяжелой артиллерии". Полянский также отметил, что Россия имеет свою позицию по данному вопросу и подготовила несколько сюрпризов, которые на данный момент не раскрываются.

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Событие вызвано запросом британского председательства в Совете Безопасности ООН, и его основной фокус будет сосредоточен на обсуждении украинского кризиса. Ожидается, что ряд министров иностранных дел западных стран примет участие в заседании, что придает ему определенную значимость и яркость, поскольку, по словам Полянского, будет стремление создать максимально звучное антироссийское шоу. Эти обсуждения также планируется продолжить на следующий день в Генеральной Ассамблее ООН.

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На предыдущем заседании Совета Безопасности ООН, который состоялся в конце июня, постпред России при ООН, Василий Небензя, призвал США оказать влияние на Украину с целью прекращения конфликта. Небензя отметил, что отсутствие сигналов со стороны Соединенных Штатов свидетельствует о том, что Белому дому не интересно или не нужно решение кризиса. Он также подчеркнул, что США проявляют лишь "аппетит к продолжению" вооруженного противостояния, но Россия не позволит себе быть побежденной, и США не должны рассчитывать на такой исход.

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