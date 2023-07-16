Трамп поделился способом остановить конфликт России и Украины за 24 часа

В интервью Fox News бывший президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенности в том, что он способен за 24 часа остановить военные действия между Россией и Украиной. Он выразил желание провести переговоры с президентами обеих стран, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, с которыми, по его словам, у него были хорошие и доверительные отношения.

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Трамп поделился своими планами, говоря, что он бы сообщил Зеленскому о необходимости заключить сделку и предложил Путину инцентивы для достижения мирного соглашения. Он уверен, что сможет убедить стороны прекратить военные действия и достичь окончания конфликта.

Однако украинский лидер Зеленский ранее выразил сомнения в способности Трампа решить этот конфликт. Он отметил, что боевые действия продолжались во время президентства Трампа, и высказал мнение, что простое общение с Путиным не приведет к мирному урегулированию.

Представитель Кремля, в свою очередь, заявил, что США действительно могут оказать влияние на ситуацию, но не в течение одного дня. По его словам, достижение мира требует соответствующего указания киевскому режиму, а не поставки оружия со стороны США.

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Трамп также выразил свои намерения участвовать в президентских выборах 2024 года и продолжает критиковать политику Джо Байдена, обвиняя его в том, что вывод американских войск из Афганистана спровоцировал Путина начать военные действия на Украине. Он высказал опасение, что поддержка Украины со стороны Байдена может привести к нарастанию конфликта и даже инициировать Третью мировую войну.