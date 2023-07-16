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Тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий" с ядерной энерго-двигательной установкой готовится завершить свою службу в конце 2023 года или в начале 2024 года. Сообщается, что после подписания приемного акта и поднятия Андреевского флага на крейсере "Адмирал Нахимов", "Петр Великий" будет списан. Пока что не было официального подтверждения этой информации со стороны ВМФ и Северного флота, где базируются оба корабля.
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"Адмирал Нахимов", прошедший ремонт и модернизацию на верфи Севмаш, готовится к ходовым испытаниям и ожидает принятия на вооружение. По неофициальным данным, часть экипажа "Петра Великого" уже перешла на "Адмирал Нахимов" и будет принимать участие в государственных испытаниях нового корабля.
После модернизации "Адмирал Нахимов" значительно усилит свою ударную мощь. Предполагается, что он будет оснащен 10 универсальными корабельными комплексами с крылатыми ракетами "Калибр-НК" и/или "Оникс". Кроме того, в будущем "Адмирал Нахимов" может получить гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Официального подтверждения следует ожидать от ВМФ и Северного флота.