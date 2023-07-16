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Spiegel: минные заграждения вызывают страх у солдат ВСУ
В ФРГ назвали главный страх ВСУ

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Немецкое издание Spiegel опубликовало видеосюжет, в котором утверждается, что российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и вызывают у них страх. Согласно репортажу, обширные минные поля сделали украинское контрнаступление "мучительным".

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Spiegel также отметил, что на наступательные действия ВСУ влияют российские беспилотные летательные аппараты, которые быстро обнаруживают направление атаки и противодействуют ей огнем.

Однако разминирование участков на линии соприкосновения не решает проблем украинских солдат. Согласно Spiegel, российские системы дистанционного минирования могут создавать новые мины "с воздуха". Сообщается, что минные поля и темпы продвижения на передовой негативно влияют на психологическое состояние украинских военнослужащих.

Spiegel отмечает, что солдаты опасаются получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин.

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Ранее американское издание Washington Post сообщило о том, что минные поля на Украине продемонстрировали уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий. Согласно их информации, после подрыва нескольких бронемашин на мине образуется скопление техники, которое становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет. Украинская армия пыталась использовать специальную технику для разминирования, но она оказывается особенно уязвимой и подвергается атакам в первую очередь.

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#россия #украина #новости #россия 2023
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FelsheR-BAN100901
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Поскольку ты на сайте для вранья и унижения России, то все что ты говоришь - ложь. Значит твоя аватарка говорит что ты пидар. Спасибо иди нахуй, и больше не возвращайся! Вам дебилам по 2 раза вечно по...
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7900хтх и стоит 100р. а 4090 150р еще бы 4090 была бы хуже дороже. и кому бы она бы нужна была бы. только тебе наверно :-))
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Евгений Сом
16:45
Походу ты баран реальный. То что ты привел нубик так это пиковое потребление при котором и фпс у 4090 будет куда больше. Если ты не знал нубасик то чем больше кадров обрабатывает видюха тем выше TDP. ...
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Shatun29
16:45
Не готовы были к операциям в этом районе в то время вот и всё, раз начали по острову работать значит что-то поменялось и возможны варианты.
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Евгений Сом
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Я по потреблению скинул картинку или ты слепой и совсем дурачок? С генератором кадров при равном фпс потребление естественно будет еще ниже и заметно ниже.
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