В ФРГ назвали главный страх ВСУ

Немецкое издание Spiegel опубликовало видеосюжет, в котором утверждается, что российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ) и вызывают у них страх. Согласно репортажу, обширные минные поля сделали украинское контрнаступление "мучительным".

реклама

Spiegel также отметил, что на наступательные действия ВСУ влияют российские беспилотные летательные аппараты, которые быстро обнаруживают направление атаки и противодействуют ей огнем.

Однако разминирование участков на линии соприкосновения не решает проблем украинских солдат. Согласно Spiegel, российские системы дистанционного минирования могут создавать новые мины "с воздуха". Сообщается, что минные поля и темпы продвижения на передовой негативно влияют на психологическое состояние украинских военнослужащих.

Spiegel отмечает, что солдаты опасаются получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Ранее американское издание Washington Post сообщило о том, что минные поля на Украине продемонстрировали уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий. Согласно их информации, после подрыва нескольких бронемашин на мине образуется скопление техники, которое становится легкой мишенью для российских вертолетов и противотанковых ракет. Украинская армия пыталась использовать специальную технику для разминирования, но она оказывается особенно уязвимой и подвергается атакам в первую очередь.