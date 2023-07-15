«Зеленский в отчаянии»: в США рассказали о попытках Киева скрыть потери ВСУ

Согласно заявлению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, потери украинских вооруженных сил в ходе контрнаступления составляют 26 тысяч человек, погибших, и, предположительно, столько же раненых. Макгрегор утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть эти потери от мировой общественности, но осознает, что Украина проигрывает в конфликте.

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По словам Макгрегора, офицеры и Зеленский находятся в отчаянии, так как они понимают, что уже проиграли, и у украинских вооруженных сил почти не осталось ресурсов. Он высказывает мнение, что Украине остается только надеяться на вмешательство третьей стороны, что, по его мнению, может изменить ситуацию на фронте в лучшую сторону для Украины.

Предварительно американский журналист Сеймур Херш также заявил о провале контрнаступления украинских вооруженных сил, указывая на то, что информация о действиях Вооруженных Сил Украины исчезла из главных заголовков американских СМИ.

Другой американский обозреватель Дэниел Дэвис выразил сомнения в возможности успеха украинских вооруженных сил в противостоянии российской армии. Он указал, что ни военная поддержка НАТО, ни вступление Украины в Альянс не окажут решающего влияния на исход конфликта.





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