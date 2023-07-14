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Бывший аналитик Центрального разведывательного управления, Ларри Джонсон, выразил предупреждение относительно возможной реакции России на атаку со стороны Украины с использованием дальнобойных ракет по Москве. Он утверждает, что российские власти будут вынуждены применить жесткий ответ, чтобы предотвратить повторение подобных действий со стороны киевского режима.
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Ларри Джонсон поясняет, что Россия осознает угрозу, которую представляет Запад, и будет защищаться. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении передать Киеву крылатые ракеты с большой дальностью полета. В ответ на это, лидер оппозиционной партии Франции Марин Ле Пен назвала действия официального Парижа недопустимыми.