В России прекрасно понимают желание Запада ее уничтожить, поэтому страна будет защищаться

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления, Ларри Джонсон, выразил предупреждение относительно возможной реакции России на атаку со стороны Украины с использованием дальнобойных ракет по Москве. Он утверждает, что российские власти будут вынуждены применить жесткий ответ, чтобы предотвратить повторение подобных действий со стороны киевского режима.

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Ларри Джонсон поясняет, что Россия осознает угрозу, которую представляет Запад, и будет защищаться. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении передать Киеву крылатые ракеты с большой дальностью полета. В ответ на это, лидер оппозиционной партии Франции Марин Ле Пен назвала действия официального Парижа недопустимыми.





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