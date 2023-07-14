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Правящая партия Турции заявила, что дала России объяснения по передаче командиров «Азова»
Официальный представитель турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик проинформировал, что Анкара дала Москве разъяснения причин передачи Киеву офицеров нацбата «Азов»

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Официальный представитель турецкой Партии справедливости и развития, Омер Челик, сообщил о том, что Турция дала Москве объяснения относительно передачи офицеров нацбата "Азов" в Киев. Согласно Челику, эти объяснения были исчерпывающими, и напряжение между Турцией и Россией было снято. Однако не было указано, когда и как произошел контакт между сторонами.

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Информация также указывает на то, что пять лидеров нацбата "Азов", которые сдались в плен, были переданы в Турцию в обмен на украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Однако при визите украинского президента Зеленского в Турцию в июле, командиры были переданы киевскому режиму. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что такое действие со стороны Турции является нарушением предварительных соглашений с Россией.


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#россия #украина #новости
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