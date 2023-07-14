Вашингтону послали сигнал об укреплении отношений между Россией и Кубой

По сообщению журналиста Патрика Оппмана из американского канала CNN, российский военный корабль, зашедший в порт Гаваны на Кубе, вызвал у него беспокойство из-за его близости к границам Соединенных Штатов. Оппман считает, что это является серьезным сигналом о тесных отношениях между Россией и Кубой, который направлен как к кубинскому, так и к американскому народу.

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Журналист также признает, что частично виноваты в создавшейся ситуации американские власти, которые применяли санкции против Кубы, в то время как Россия оказывала стране различную помощь и укрепляла экономическое сотрудничество. Оппман напоминает о том, что Россия уже бесплатно поставила Кубе 25 тысяч тонн зерна.

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Кроме того, сообщается, что Россия восстановила прямые авиасообщения с Кубой.