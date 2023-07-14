Наступление ВСУ перестало быть главной темой в информационной повестке западных СМИ

В своем материале, опубликованном на платформе Substack, известный журналист Сеймур Херш отметил, что тема украинского контрнаступления вытеснена с главных страниц западных СМИ.

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По его словам, это указывает на то, что известная наступательная операция украинского правительства развивается весьма неблагоприятно.

"Внимательные читатели изданий Washington Post и New York Times могут заключить, что текущая контрнаступательная операция на Украине испытывает значительные трудности", — пояснил Херш.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления украинских вооруженных сил в ходе боевых действий погибли 26 солдат.

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Также недоброжелательный прогноз относительно Украины был высказан отставным польским генералом Скшипчаком, который выразил уверенность в том, что в ближайшее время российские войска начнут свою собственную наступательную операцию.