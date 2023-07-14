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Путин рассказал подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
Путин на встрече с бойцами ЧВК «Вагнер» предложил им несколько вариантов дальнейшей службы

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Президент России Владимир Путин раскрыл детали встречи с бойцами частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в беседе с газетой "Коммерсантъ".

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На совещании присутствовало 35 человек. Руководитель Российской Федерации оценил результаты, достигнутые бойцами ЧВК "Вагнер" на поле боя и в процессе событий 24 июня. Согласно его словам, он также показал потенциальные варианты последующего прохождения их службы, включая боевое применение.

Политик отметил, что все они могут собраться в одном месте и продолжать свою службу. "Ими бы руководил тот же индивид, который был их фактическим командиром на протяжении всего этого времени", - отметил он, указывая на командира с кличкой "Седой".

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В конце июня российский лидер предложил сотрудникам ЧВК заключить контракт с Министерством обороны РФ в качестве одного из возможных вариантов будущего после неудачного восстания.

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