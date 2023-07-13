Киевский горсовет запретил публично исполнять русские песни и читать русские книги

Киевский городской совет ввел временное ограничение на публичное исполнение музыкальных композиций и чтение литературы на русском языке на территории столицы. Такое решение было опубликовано на интернет-ресурсе городского совета.

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"Необходимо окончательно и бесповоротно ограничить использование культурных материалов, созданных на русском языке, на территории украинской столицы. Фактически, предусматривается запрет на публичное распространение и представление товаров и услуг, связанных с русскоязычной культурой... Это включает в себя литературные произведения, художественные коллекции, аудиовизуальные работы, звукозаписи музыки, художественные изделия, театральные и цирковые представления, концерты и различные услуги," - заявил председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки, молодежи и спорта, Вадим Ковальчук.

Член городского совета также добавил, что данный временный запрет распространяется на объекты материальной и духовной культуры.

С 7 октября 2022 года на территории Украины вступил в силу запрет на публичное исполнение музыки, созданной в России, в связи с принятым Верховной радой законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины, касающиеся поддержки национальной музыкальной продукции и ограничения публичного использования музыкальных произведений государства-агрессора". Фонограммы, видеоматериалы и музыкальные клипы российских артистов запрещено показывать в общественных местах, за исключением случаев, когда эти исполнители открыто выступили против военных действий на Украине. То же самое распространяется на гастроли российских артистов.

В январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 119 человек, большинство из которых являются российскими культурными деятелями. Среди ограниченных лиц находятся Киркоров, Гагарина, Шуфутинский, Милявская и Петросян.

В начале июня в Львове депутат Верховной рады от партии "Голос" Наталья Пипа заметила неправильное исполнение песен Виктора Цоя уличным музыкантом из Одессы. Она напомнила о запрете на публичное исполнение российских песен в стране. В ходе спора между ними, молодой человек произнес нецензурные выражения в адрес Пипы, в результате чего она обратилась в полицию. Впоследствии музыканта, оказавшегося несовершеннолетним, на несколько дней поместили в приют. Он записал видеообращение, в котором извинился перед депутатом и жителями Львова за использование непристойной лексики, а не за исполнение песен. После этого по всей стране начался флешмоб, в рамках которого украинцы публично исполняли песни Цоя.

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Позже Министерство культуры прояснило, что запрет на исполнение песен Виктора Цоя в стране не распространяется, поскольку он не включен в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности. Важно отметить, что Цой умер в 1990 году, за год до распада СССР, и у него не было российского гражданства.