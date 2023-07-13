ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца, сообщил источник

ООН предложила продлить зерновую сделку минимум на два месяца, чтобы помочь Украине и России экспортировать продовольствие. Сделка истекает 17 июля.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал письмо президенту России Владимиру Путину с предложением продлить соглашение. Он также предложил ЕС разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к SWIFT для расчетов по экспорту зерна.

ЕС изучает это предложение, но для его реализации необходимо согласие всех стран-членов. Также необходимо снять барьеры для беспрепятственного выхода российской продукции на мировые рынки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. Он сказал, что Россия готова сотрудничать с ООН в решении продовольственного кризиса, но не пойдет на уступки, которые поставят под угрозу ее интересы.

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Зерновая сделка была достигнута в июле 2022 года после переговоров между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Она позволяет вывозить украинское зерно и продовольствие, а также удобрения по Черному морю. Сделка была призвана помочь облегчить продовольственный кризис, который возник из-за войны в Украине.ООН надеется, что продление зерновой сделки поможет увеличить поставки продовольствия на мировые рынки и облегчить продовольственный кризис.