Эксперт оценил риски для украинских фермеров после отмены зерновой сделки

Украинские сельхозпроизводители столкнутся с трудностями, если зерновая сделка будет отменена. Леонид Хазанов, независимый эксперт в области промышленности и энергетики, выразил мнение, что отмена сделки приведет к сокращению возможностей для экспорта зерна из страны. Однако такая ситуация может оказать давление на украинское правительство и стимулировать переговоры с Россией. Выручка от экспорта зерна играет важную роль в финансировании армии и других областей Украины.

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Хазанов также указывает на то, что отмена зерновой сделки будет невыгодна не только для России, которой не удалось выполнить все обязательства, но и для европейских аграриев, которые понесут финансовые потери. Поднятие цен на зерно, вызванное отменой сделки, может оказать негативное влияние на европейское сельское хозяйство.

Зерновая сделка, которая была подписана в рамках Черноморской инициативы, истекает 17 июля. Согласно этой инициативе, Россия, Турция, Украина и ООН согласовали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений через порты на Черном море. Однако вторая часть пакетной договоренности между Россией и ООН, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, пока не была выполнена. Министерство иностранных дел России заявляло, что в случае нерешения всех проблемных вопросов по сделке, она будет прекращена после 17 июля.





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