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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев с ироническим настроем отреагировал на декларацию стран G7, в которой они выразили поддержку Украины, касаясь вопросов международного права. Не без сарказма он отметил, что такие декларации и резолюции формального клуба стран G7 не обладают юридической силой.
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Тем не менее, можно признать страны G7 за то, что в своей последней декларации они не прибегали к избитым фразам о "миропорядке, основанном на правилах". Международное право упоминалось в тексте лишь немного. Кажется, что они наконец-то делают шаги к изменениям.
Однако, по словам Косачева, Украина не получила никаких реальных гарантий безопасности. Вопрос о гарантиях "завис примерно там же, где и вопрос о членстве Украины в НАТО". Он также отметил, что в так называемых "гарантиях" содержатся абстрактные требования, которые фактически невозможно выполнить.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее выразил негативное отношение России к идее предоставления гарантий безопасности Украине. Он предупредил, что такое решение может иметь негативные последствия в перспективе.