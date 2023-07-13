Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Захарова: Зеленский нахамил министру обороны Великобритании, потому что многое знает
Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил министру обороны Британии

реклама

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что Владимир Зеленский, президент Украины, выразил недовольство по поводу заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Зеленский выразил свою точку зрения, отметив, что Украина ценит помощь, оказываемую Западом, и подчеркнул, что он может ежедневно выражать благодарность за эту поддержку. Захарова также указала на то, что вся военная ситуация на территории Украины и ее последствия в отношении России происходят в рамках сложных взаимоотношений между Киевом и Лондоном. Она также отметила, что западные страны долгое время работали над проектом "Украина и киевский режим" и что эти события имеют широкий масштаб и глобальное влияние.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эксперт Хазанов: украинским аграриям придется нелегко, если зерновую сделку не продлят
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
33
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
10
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
2
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
17
Китайский марсоход Zhurong обнаружил, что марсианский ледниковый период закончился 400 000 лет назад
+
Российские бойцы выразили благодарность Зеленскому за американскую БМП Bradley, записав видео
1
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
+
Intel Core i7-14700K до 20% быстрее, чем 13-е поколение в просочившихся тестах
+
Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
1
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
3
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
4
Глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО
+
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
1
ВС РФ продолжают наносить большой ущерб ВСУ в рамках отражения наступления
2
Польша будет учить пилотированию F-16 пилотов ВСУ уже в августе
+
Медведев допустил возможность ликвидации нынешней украинской власти
3
Защищённый смартфон OUKITEL WP19 с батареей 21000 мАч продаётся со скидкой
+
ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
+
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
5
Стоимость Nothing Phone (2) составит от 599 долларов
1

Популярные статьи

"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
12
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
9
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
76
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
40
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
6
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
13
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
20
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
20
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
30
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
46

Сейчас обсуждают

Кызахстанчево
15:27
куколдплан
Лавров подтвердил подготовку «двухстороннего» формата зерновой сделки
Pilat2009
15:26
Ну так еще Пауэлл тряс пробиркой с порошком на Совбезе ООН,уверяя что там химическое оружие Ирака.В итоге через 30 лет с кислой миной сенатор США признал что их ввели в заблкждение
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
ViktorioS
15:26
Против кого на сей раз воюем?
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
хахахер
15:25
щас зеля будет кудахтать как заза
МИД России: Украине уготовили роль расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне
От LoL до KeK один шаг
15:25
Скандалы, интриги, расследования... А видит ли наш учитель-детектив бревно в своём глазу? Скорее нет, чем да))) Вот пример, между данными опусами некоего wwr222 всего 5 дней:
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
OgoGoLog
15:25
"Нападением" это можно было бы считать, только если не было событий 2014-2021 гг. Гражданская война и провакацинно-агрессивная политика Украины по отношению к РФ. Газовый шантаж, угрозы создания грязн...
МИД России: Украине уготовили роль расходного материала в развязанной НАТО гибридной войне
Bernigan
15:24
Конечно заносят, АМД заносит многим обзорщикам, а вот и доказательство, Ностальжи врубает ФСР на производительность во всех тестах новой 7600, сообщает это "между тем", как бы подразумевая что так и д...
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
usr721
15:23
Не в курсе деталей, вам виднее, видимо. Однако любой понимает, что суда подобного калибра по определению прикрываются ПВО, тем более при нахождении на боевом дежурстве. Обратное - нонсенс. Про Дюну с...
F-16 vs С-400 – в США заявили, что у истребителя нет шансов, а для победы над РФ самолёты не нужны
хахахер
15:18
по нычкам,хохлов вдарили
ВС РФ нанесли массированный удар «Калибрами» по местам хранения боеприпасов ВСУ
Татьяна Серебрякова
15:18
Дедовщина со стороны тыловых генералов МО, которые всячески скрывают истинное положение солдат на фронте, их нужды. Никакой стратегии и тактики у лампасных генералов нет, кроме одной цели - не отходит...
Генерал Попов подтвердил своё отстранение с должности командующего 58-ой Армии ВС РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем