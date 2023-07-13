Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил министру обороны Британии

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила, что Владимир Зеленский, президент Украины, выразил недовольство по поводу заявления министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Зеленский выразил свою точку зрения, отметив, что Украина ценит помощь, оказываемую Западом, и подчеркнул, что он может ежедневно выражать благодарность за эту поддержку. Захарова также указала на то, что вся военная ситуация на территории Украины и ее последствия в отношении России происходят в рамках сложных взаимоотношений между Киевом и Лондоном. Она также отметила, что западные страны долгое время работали над проектом "Украина и киевский режим" и что эти события имеют широкий масштаб и глобальное влияние.