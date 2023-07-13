В МИД России прокомментировали итоги саммита НАТО в Вильнюсе

На официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации было опубликовано заявление, в котором отмечается, что Украина становится главным фокусом в развязанной гибридной войне между Россией и НАТО. Согласно заявлению, НАТО стремится эскалировать конфликт, обещая поставлять Киеву все более современное и дальнобойное оружие, чтобы продлить конфликт и истощить ресурсы Украины.

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Министерство иностранных дел России также отмечает, что политика расширения НАТО продолжает провоцировать напряженность и военную милитаризацию. В центре этих устремлений лежит цель "натоизировать" Украину.

Одной из инициатив, о которых упоминается в заявлении, является создание Совета НАТО-Украина, который предполагает равноправное участие Киева в диалоге с странами-членами альянса. Заявление также подтверждает существование "Бухарестской формулы" 2008 года, согласно которой Украина может вступить в НАТО, но без определения конкретного срока. Однако МИД РФ отмечает, что требование выполнения Плана действий для членства в НАТО было снято в отношении Украины, что вызывает определенные опасения.

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