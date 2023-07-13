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Согласно высказыванию экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора в интервью аналитику Ким Иверсен на YouTube, Россия усилила свою армию и вооружения из-за агрессивной экспансионистской политики президента США Джо Байдена в Восточной Европе.
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По словам эксперта, стремление США уничтожить Россию являлось глупой целью, и теперь у США отсутствуют достаточные ресурсы, чтобы отправить военные силы на Украину. В то же время, у России имеется резерв в 300 тысяч человек, готовых к атаке, в то время как США не обладают аналогичными возможностями.
Офицер подчеркнул, что российская армия стала мощной ударной силой, обладающей современным оружием и численностью почти в миллион человек. В то же время, США не достигли подобного уровня и потребуется значительное время для достижения сопоставимых результатов.
Эксперт также отметил, что Россия ведет боевые действия на Украине, так как эта страна входит в ее сферу жизненных интересов, в то время как США не имеют прямого интереса в этом регионе.