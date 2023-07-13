"Зеленский разочарован". Ход России перевернул все планы НАТО

Согласно источникам в португальской газете VISAO, провал контрнаступления украинской армии оказал серьезное воздействие на планы НАТО. Аналитики отмечают, что как президент Украины Владимир Зеленский, так и члены Североатлантического альянса, испытывают разочарование в связи с отсутствием значимых результатов и замедленным прогрессом в борьбе с противником, который успешно закрепился на Юге Украины.

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Ситуация на поле боя вызывает серьезные изменения в политических и военных расчетах союзников. В ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины не было достигнуто заметного прогресса, а многие подразделения понесли потери при атаке на российские укрепления.

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Такое неопределенное положение дел на военном фронте, которое продолжается без явного прогресса, заставляет альянс выразить лишь надежду и желание принять Украину в качестве 33-го члена НАТО, однако это возможно только при выполнении определенных условий, подчеркивают журналисты.