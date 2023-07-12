Зеленский ответил на вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет

Во время пресс-конференции в Литве, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока неизвестно, когда Украина получит ракеты ATACMS, и решение по этому вопросу еще не принято. Ранее генерал Рэнди Джордж, кандидат на должность начальника штаба сухопутных войск ВС США, отметил, что передача Украине таких ракет была бы полезной, поскольку это позволило бы Киеву наносить удары по удаленным целям внутри Российской Федерации.

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Зеленский отметил, что на данный момент существуют переговоры, но окончательного решения еще нет. Он подчеркнул важность тщательного обдумывания данного вопроса, учитывая ожидания как граждан, так и военных. Президент также отметил, что сначала необходимо предпринять определенные шаги, а затем делиться информацией о результатах этих действий.

По данным газеты New York Times, ссылающейся на информированные источники, администрация президента США ведет закрытые дискуссии о возможности поставки Украине ракет ATACMS с высокой дальностью полета, которые изначально были предназначены для защиты стратегических интересов США в других регионах.

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Россия уже обратилась к странам НАТО с протестной нотой в связи с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что страны НАТО рискуют играть с огнем, поставляя оружие на Украину. Лавров подчеркнул, что США и страны НАТО непосредственно участвуют в конфликте на Украине, не только поставками оружия, но и обучением персонала на своей территории. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны Запада негативно влияет на переговоры между Россией и Украиной и может иметь неблагоприятные последствия.