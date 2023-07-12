Генсек ООН Гутерреш предложил Путину разрешить ситуацию с РСХБ и продлить зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерреш, направил письмо президенту России, Владимиру Путину, в котором выразил предложение о продлении зерновой сделки. Об этом сообщил официальный представитель руководства ООН, Стефан Дюжаррик, на пресс-конференции.

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В своем письме Гутерреш отметил важность согласованной реализации Меморандума о взаимопонимании и поддержания черноморской инициативы. Он также выразил готовность к дальнейшему общению с российским руководством и призвал устранить препятствия, с которыми сталкивается Россельхозбанк, чтобы обеспечить продолжение экспорта украинского зерна через Черное море.

Согласно словам Дюжаррика, ООН осведомлена о получении письма в России и в настоящее время изучает его содержание. Следует отметить, что черноморская инициатива была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Эта инициатива направлена на осуществление экспорта украинского зерна, продовольствия и удобрений через Черное море, используя три порта, включая Одессу. Зерновая инициатива является одной из составных частей пакетной договоренности.

Вторая часть этой пакетной договоренности – меморандум между Россией и ООН, сроком на три года. Он предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Одной из главных задач меморандума является перезапуск работы Россельхозбанка в системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса и другие меры. Однако, по словам представителя ООН, до сих пор эта часть пакетной договоренности не была выполнена.

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В июне пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что нет предпосылок для продления зерновой сделки, так как обязательства по отношению к Москве не были выполнены. Срок действия зерновой сделки истекает в июле.