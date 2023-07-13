Эрдоган надеется в августе лично обсудить с Путиным передачу Украине командиров "Азова"

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил надежду на организацию личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в августе. В ходе встречи он планирует обсудить ряд вопросов, включая передачу военнослужащих из группировки "Азов" Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, заявил, что пока не определена конкретная дата для проведения переговоров.

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В сентябре 2022 года глава Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин, объявил о результате обмена пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 56 человек, включая 55 военнослужащих, из которых пятеро принадлежали к Донбассу, а остальные являлись военнослужащими Российской Федерации. В обратном направлении Украине было передано 215 человек, в том числе командиры террористического полка "Азов". Этот обмен также был отмечен президентом Эрдоганом. В январе 2023 года газета "Hurriyet" сообщила, со ссылкой на турецкие источники, что военнослужащие из "Азова" до сих пор находятся на территории Турции, что, как утверждали, было требованием России.

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В пятницу президент Украины, Владимир Зеленский, прибыл в Турцию, где состоялись переговоры с президентом Эрдоганом. В своем телеграм-канале Зеленский объявил о возвращении в Киев Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлеги. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова, решение Анкары передать командиров "Азова" Украине, нарушая существующие договоренности, связано с неудачами Украины в контрнаступлении.