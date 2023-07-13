Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
NataVd За пост начислено вознаграждение
Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе
Эрдоган надеется в августе лично обсудить с Путиным передачу Украине командиров "Азова"

реклама

Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, выразил надежду на организацию личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным в августе. В ходе встречи он планирует обсудить ряд вопросов, включая передачу военнослужащих из группировки "Азов" Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, заявил, что пока не определена конкретная дата для проведения переговоров.

реклама

В сентябре 2022 года глава Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин, объявил о результате обмена пленными с Украиной, в результате которого были освобождены 56 человек, включая 55 военнослужащих, из которых пятеро принадлежали к Донбассу, а остальные являлись военнослужащими Российской Федерации. В обратном направлении Украине было передано 215 человек, в том числе командиры террористического полка "Азов". Этот обмен также был отмечен президентом Эрдоганом. В январе 2023 года газета "Hurriyet" сообщила, со ссылкой на турецкие источники, что военнослужащие из "Азова" до сих пор находятся на территории Турции, что, как утверждали, было требованием России.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В пятницу президент Украины, Владимир Зеленский, прибыл в Турцию, где состоялись переговоры с президентом Эрдоганом. В своем телеграм-канале Зеленский объявил о возвращении в Киев Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлеги. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Дмитрия Пескова, решение Анкары передать командиров "Азова" Украине, нарушая существующие договоренности, связано с неудачами Украины в контрнаступлении.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #новости #война
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
22
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
10
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
2
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
14
"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
1
Китайский марсоход Zhurong обнаружил, что марсианский ледниковый период закончился 400 000 лет назад
+
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
+
Intel Core i7-14700K до 20% быстрее, чем 13-е поколение в просочившихся тестах
+
Сборка STALKER Unreal Engine 5 стала доступна для скачивания всем желающим
2
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
3
Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
1
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
1
Глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО
+
Конор Галлахер сравнил освещение СВО западными СМИ с нацистcкой пропагандой времен Второй Мировой
4
ВС РФ продолжают наносить большой ущерб ВСУ в рамках отражения наступления
2
Медведев допустил возможность ликвидации нынешней украинской власти
3
Защищённый смартфон OUKITEL WP19 с батареей 21000 мАч продаётся со скидкой
+
Российские бойцы выразили благодарность Зеленскому за американскую БМП Bradley, записав видео
+
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
4
Стоимость Nothing Phone (2) составит от 599 долларов
1

Популярные статьи

Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
31
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
9
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
58
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
40
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
6
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
12
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
19
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
19
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
30
"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
7

Сейчас обсуждают

Антон Воронврот
10:58
FSR это кусок гомна, в киберпуке, при любых настройках с фср на автомобиле появляются ghosting эффект от фар и дикое размытие. на длсс этого конечно нет, что забавно но и на интелах такого нет. потому...
AMD порекомендовала «железо» для Starfield — для 4K это Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 XT
Олесь Кука
10:58
Тогда сдедующий вездеход будет Владимир Клавдиевич Арсеньев. Хотя Владимиров много больше Ерофеев
Хабаровская область направила новую партию вездеходов «Ерофей» в зону боевого соприкосновения
DonCarleone
10:58
А что они ожидали от обезьян с гранатой?))))
Немецкий генерал опасается захвата Leopard 2А6 армией РФ и критикует неправильную тактику ВСУ
Валерий Белкин
10:58
Верим в Пригожина, надеемся,ждем с победой.
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
DonCarleone
10:54
Да было не дистанционное применение, а сейчас за 50м может находится оператор от установки, читайте внимательно статью. Его оснастили комплексом дистанционного управления "Курган"
Министерство Обороны продемонстрировало первое дистанционное применение ПТРК Корнет
Антон Воронврот
10:54
чота у тебя с русским языком беда.
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
Sir Traher
10:54
Ох и врун. Коммунисты победили на выборах, а ему дольку.. Остальную ерунду даже комментировать
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
Mur
10:53
Такой же "используемый материал", как и большинство европейских чиновников. Подул ветер в другую сторону, он готов исполнять прихоти США. Отпустил командиров батальона "Навоз" на Украину, также, как и...
Эрдоган: соглашение нельзя было нарушить, ведь Турция с Россией ни о чём не договаривались
Антон Воронврот
10:53
это обычные бичи, хочешь сниму тебе рядом с моим домом всегда обитают 3-5 таких. обоссаных. они везде есть, при любой экономике
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
Вассисуалий Лоханкин
10:53
Верной дорогой идёте, товарищи!
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем