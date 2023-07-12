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Страны G7 выразили свою готовность поддержать Украину и предоставить ей современное военное оборудование для защиты от возможного нового нападения со стороны России. В совместной декларации, подписанной странами G7 в поддержку Украины, говорится о необходимости немедленных консультаций с украинским правительством для определения дальнейших действий в случае вооруженной агрессии. Согласно декларации, страны G7 планируют предоставить Украине оперативную и постоянную помощь в обеспечении безопасности, включая современное военное оборудование на суше, в воздухе и в море, соблюдая при этом правовые и конституционные нормы.
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Однако пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, выразил негативное отношение России к идеи предоставления гарантий безопасности Украине. Он указал на возможность негативных последствий этого решения в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе.
Россия выразила свое недовольство поставками вооружений Украине, отправив ноту странам НАТО. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, подчеркнул, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В МИД России заявили, что страны НАТО рискуют, поставляя оружие в Украину. Песков подчеркнул, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и может иметь негативные последствия. Лавров заявил, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт на Украине, предоставляя не только оружие, но и проводя подготовку кадров на своей территории, включая Великобританию, Германию, Италию и другие страны.