Страны G7 поставят военное оборудование Украине в случае "нового нападения" России

Страны G7 выразили свою готовность поддержать Украину и предоставить ей современное военное оборудование для защиты от возможного нового нападения со стороны России. В совместной декларации, подписанной странами G7 в поддержку Украины, говорится о необходимости немедленных консультаций с украинским правительством для определения дальнейших действий в случае вооруженной агрессии. Согласно декларации, страны G7 планируют предоставить Украине оперативную и постоянную помощь в обеспечении безопасности, включая современное военное оборудование на суше, в воздухе и в море, соблюдая при этом правовые и конституционные нормы.

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Однако пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, выразил негативное отношение России к идеи предоставления гарантий безопасности Украине. Он указал на возможность негативных последствий этого решения в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе.

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Россия выразила свое недовольство поставками вооружений Украине, отправив ноту странам НАТО. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, подчеркнул, что любые поставки вооружений для Украины будут рассматриваться Россией как законная цель. В МИД России заявили, что страны НАТО рискуют, поставляя оружие в Украину. Песков подчеркнул, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и может иметь негативные последствия. Лавров заявил, что США и НАТО непосредственно вовлечены в конфликт на Украине, предоставляя не только оружие, но и проводя подготовку кадров на своей территории, включая Великобританию, Германию, Италию и другие страны.