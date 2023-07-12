В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву

По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, существуют три ключевых гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что первой необходимостью является признание ее внеблокового статуса и прекращение любых попыток НАТО вмешательства в украинские дела. Кроме того, Шеремет заявил о важности отставки сегодняшнего режима, который, по его мнению, привел страну к катастрофе, и привлечения всех виновных в военных преступлениях к ответственности. Он также выразил опасения относительно демилитаризации страны, поскольку оружие, поставляемое Украине, может быть незаконно перепродано на черных рынках. В заключение, депутат отметил, что Россия играет важную роль в будущем Украины, и призвал обе стороны найти компромиссы и начать новую главу в отношениях.