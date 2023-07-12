Handelsblatt: ФРГ хочет выйти из проекта завода по ремонту танков Leopard в Польше

















Германия планирует отказаться от участия в создании ремонтного центра для украинских танков Leopard в Польше. Основной причиной такого решения стали разногласия в отношении оплаты за обслуживание техники со стороны Польши. По информации, полученной изданием Handelsblatt, правительство Германии считает, что польская сторона завысила ожидания относительно ценообразования. Официальное заявление о выходе из соглашения ожидается в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что оборонные компании Германии и Польши не смогли достичь согласия по окончательному договору о создании ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на территории Польши. Предварительно выставленные Польшей цены на обслуживание танков были слишком высокими, превышающими 100 тысяч евро за один танк, в то время как в Германии такие работы обычно стоят около 12 тысяч евро.