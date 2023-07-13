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Американский военный эксперт Гай Маккардл в интервью для журнала Newsweek признал, что российская армия имеет значительное превосходство в области артиллерийского вооружения по сравнению с Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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Согласно словам Маккардла, Россия выстреливает в четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем Украина. Это фактор, требующий серьезного внимания. Он также отметил, что Россия осуществляет, по крайней мере, 20 000 артиллерийских выстрелов в день, тогда как Украина лишь 5000.
Маккардл добавил, что артиллерия играет ключевую роль в конфликте между Россией и Украиной, причиняя наибольший ущерб. Это делает артиллерию наиболее эффективным видом вооружения.
Ранее военные деятели, политики и страны-члены НАТО выражали озабоченность по поводу истощения запасов оружия и призывали союзников увеличить производство и расходы на оборону.
На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о своем решении передать Украине кассетные боеприпасы, несмотря на то, что эти боеприпасы запрещены международной конвенцией. Важно отметить, что этот документ был ратифицирован 123 странами, однако США и Украина не входят в число его участников.