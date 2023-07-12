На саммите Совета НАТО — Украина с участием Зеленского обсуждают гарантии безопасности

В среду в Вильнюсе состоялось первое заседание вновь созданного Совета НАТО-Украина. Под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и с участием президента Украины Владимира Зеленского прошла инаугурационная встреча, на которой собрались лидеры стран-членов альянса.

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Столтенберг открыл встречу и подчеркнул ее историческое значение, выразив надежду на продолжение поддержки альянса. В свою очередь, Зеленский заявил о намерении обсудить три приоритетных вопроса: поставки нового оружия, возможность присоединения Украины к НАТО и гарантии безопасности.

Ранее в России были высказаны опасения относительно включения Киева в НАТО, что интерпретировалось как вовлечение Запада в украинский конфликт. Кремль отметил, что услышал просьбу Зеленского о вступлении Украины в альянс, однако реакции на нее были разнообразными. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации, отметив, что ориентация Киева на НАТО стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

На первом дне саммита в Вильнюсе лидеры НАТО объявили о создании Совета, который заменит комиссию НАТО-Украина. Новый орган предусматривает принятие конкретных практических решений по сотрудничеству, в отличие от комиссии, которая прежде всего служила платформой для дискуссий.

Целью Совета НАТО-Украина является поддержка стремлений Украины к полноправному членству в альянсе. Однако перспектива вступления Украины в НАТО остается неопределенной. В итоговом заявлении саммита говорится, что приглашение будет направлено Украине, когда союзники согласятся на это и будут выполнены определенные условия.

По вопросу о временных рамках вступления Украины в НАТО, Столтенберг отметил, что не существует четких сроков. Он подчеркнул, что наиболее важно соблюдение условий процесса присоединения.

Столтенберг также подчеркнул, что для Украины сейчас самое важное - сохранить свою суверенность в Европе. Он подчеркнул, что если Украина не будет успешной, вопрос о ее членстве в НАТО не будет иметь значения.

В последние годы Россия выражает озабоченность усилением активности НАТО у своих западных границ. Альянс же оправдывает свои инициативы как сдерживание российской агрессии. В Кремле отметили, что Россия не представляет угрозу для кого-либо, однако не останется безучастной к действиям, которые могут нанести ущерб ее интересам.

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