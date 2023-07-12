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WP: делегация из США пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине
Это когда Зеленский назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок по принятию Украины в НАТО

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Заявление Владимира Зеленского относительно решения НАТО по Украине вызвало значительное негодование американской делегации, присутствующей на саммите в Вильнюсе. Об этом сообщили журналисты The Washington Post, включая Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум.

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По данным статьи, украинский президент использовал это заявление как тактическое средство в ходе переговоров. Журналисты отмечают, что дипломаты из стран-членов НАТО называют обстановку напряженной.

Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, Зеленский опубликовал сообщение в своих социальных сетях, в котором выразил недовольство отсутствием конкретных временных рамок для вступления Украины в альянс. Он считает это беспрецедентным и нелепым. Заявив, что такое отсутствие готовности пригласить Киев в НАТО вызывает у него вопросы. Согласно материалу Politico, данное заявление удивило и возмутило западных дипломатов, хотя некоторые из них понимают чувства Зеленского.

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Украинские власти настаивают на ускоренном вступлении в НАТО и заявляют, что они не примут никакого другого решения после проведения саммита. Однако между членами организации нет единого мнения относительно приглашения Украины во время продолжающегося конфликта.

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