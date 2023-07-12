Страны НАТО призвали Россию немедленно вывести силы с "территории Украины"

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На первом дне саммита в Вильнюсе НАТО сделало призыв России о немедленном выводе своих вооруженных сил с Украины без каких-либо предварительных условий. Альянс также подтвердил, что никогда не признает аннексии Крыма и осуждает такие действия, включая присоединение Крыма Россией.

НАТО считает, что Россия несет полную ответственность за конфликт и продолжает осуждать ее за нарушение международного права. В своем заявлении альянс также обвинил Белоруссию и Иран в поддержке России и призвал их соблюдать международное право.

Путин объяснил начало специальной военной операции на Украине 24 февраля необходимостью защиты людей, которые страдают от киевского режима. Он заявил, что Россия не имела других вариантов, так как безопасность России была серьезно подвергнута риску. По его словам, Россия долгое время пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но сталкивалась либо с циничным обманом и ложью, либо с попытками давления и шантажа. При этом альянс продолжает непрерывно расширяться и приближаться к границам России, несмотря на протесты Москвы.

Присоединение Крыма к России произошло в марте 2014 года в результате референдума, на котором подавляющее большинство избирателей в Крыму и Севастополе высказались за вхождение в состав России. Однако Украина продолжает считать Крым временно оккупированной территорией, а многие страны Запада поддерживают позицию Киева по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что присоединение Крыма прошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН, и считает этот вопрос окончательно решенным.

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В сентябре 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России. По результатам референдумов, большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России, и президент Путин подписал договоры с руководителями этих регионов о принятии их в состав Российской Федерации.