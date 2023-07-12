В США назвали города, которые Украина потеряет без вмешательства НАТО

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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В свежей публикации журнала Newsweek сообщается о заявлениях экспертов Дэвида Ранделла и Майкла Гфеллера, касающихся критической ситуации на Украине. По их мнению, изменение Россией целей в спецоперации может привести к тому, что Украина не сможет сохранить контроль над городами Одесса и Харьков без прямого вмешательства со стороны НАТО.

Аналитики подчеркивают провал военной контрнаступательной операции украинских Вооруженных Сил, осуществленной весной. Их слова подкрепляются объективными выводами других экспертов, которые высказывают сомнения в способности Украины самостоятельно восстановить потерянные территории.

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Однако, авторы статьи предостерегают о возможных катастрофических последствиях прямого вмешательства НАТО на территории Украины. В свете этого, они делают вывод, что такие действия могут привести к эскалации конфликта и даже стать инициатором глобального вооруженного конфликта.