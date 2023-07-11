Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб

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Бывший президент США, Дональд Трамп, выразил свое мнение относительно решения текущего президента, Джо Байдена, отправить Украине кассетные боеприпасы. Трамп считает, что такой шаг может привести к дальнейшему вовлечению Соединенных Штатов в "третью мировую войну". Он утверждает, что Байдену следует сосредоточиться на завершении войны и прекращении потерь в жизнях и разрушений, вызванных несостоятельным руководством. Трамп также указывает, что неразорвавшиеся кассетные боеприпасы, отправляемые в Украину, могут причинять вред украинским гражданам на протяжении десятилетий вперед. Он подчеркивает, что заявления Вашингтона о нехватке боеприпасов только подтверждают необходимость немедленного снижения напряженности конфликта на Украине. Кроме того, Трамп обвиняет Байдена в распространении секретной информации о снижении запасов боеприпасов в США, отмечая, что это ослабляет позиции страны. Он заключил свое заявление, подчеркнув, что политика Байдена в отношении "бесконечной войны на Украине" серьезно подорвала позицию Соединенных Штатов.

В свою очередь, Белый дом объявил о решении США передать кассетные боеприпасы Украине. Согласно заявлению американской администрации, были получены письменные гарантии от Киева о минимизации рисков использования этих боеприпасов против мирного населения и обещание не применять их при атаках на Россию. Кроме того, США также получили заверения от Украины о разминировании неразорвавшихся кассетных боеприпасов после окончания боевых действий с Россией.

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Ответно на поставки оружия в Украину, Россия направила ноту странам НАТО. Глава МИД РФ, Сергей Лавров, заявил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. Министерство иностранных дел России заявило, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие в Украину. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, подчеркнул, что увеличение поставок оружия на Украину со стороны Запада негативно сказывается на переговорах между Россией и Украиной и может иметь негативные последствия. Лавров заявил, что США и страны НАТО активно участвуют в конфликте на Украине, не только поставляя оружие, но и готовя кадры на территории различных стран, таких как Великобритания, Германия, Италия и другие.