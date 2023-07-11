Медведев заявил, что Украину в НАТО могут не принять никогда

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил точку зрения в своём официальном канале в Telegram относительно возможного отказа в принятии Украины в НАТО. По его словам, внутри альянса существуют определенные опасения высказать подобное мнение публично. Медведев прокомментировал результаты первого саммита НАТО в Вильнюсе, где обсуждался План действий по членству Украины в Альянсе (ПДЧ). Он заявил, что данный план будет отменен, а украинское вступление в НАТО может быть задержано надолго или даже полностью отклонено. По мнению Медведева, существуют реалисты внутри альянса, которые избегают публичного высказывания подобных предположений.