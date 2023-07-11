Глава МИД России Лавров: Запад игнорирует мирные инициативы развивающихся стран по Украине

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Глава МИД России, Сергей Лавров, выразил обеспокоенность игнорированием Западом предложений от развивающихся стран, включая Индонезию, относительно урегулирования конфликта в Украине. Лавров особо отметил предложения президента Индонезии, которые были проигнорированы. Министр выразил свою уверенность в том, что Индонезия хорошо понимает негативные последствия такой позиции и не поддается на провокации со стороны Киева.

В контексте этой ситуации стоит отметить важность украинского урегулирования, о котором также говорил министр обороны Индонезии, генерал Прабово Субианто. Однако, согласно СМИ, киевские власти высказали свое противодействие посредничеству Индонезии.

В то же время, Запад стремится реализовать "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава МИД России Лавров отметил, что эта инициатива представляет собой набор требований к России, направленных на выплату репараций и незаконное судебное преследование российских властей.

Украинская сторона подтвердила планы проведения "глобального саммита мира" на своей территории, на котором будет обсуждаться мирное урегулирование. Президент Зеленский намерен привлечь как можно больше стран для участия в этой встрече, на которой планируется разработка шаг за шагом решений по всем аспектам "формулы мира", предложенной им.

















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