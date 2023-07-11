В общем, Зеленский подверг резкой критике

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Президент Украины, Владимир Зеленский, выразил свое недовольство НАТО за отсутствие четкой позиции относительно вступления Украины в альянс. В своем Telegram-канале он описал это как "беспрецедентно и абсурдно", указывая на отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в альянсе. Он также отметил странную формулировку об "условиях" даже для приглашения страны.

Зеленский заявил, что такая неясность свидетельствует о нежелании НАТО предпринять необходимые шаги по этому вопросу. Он выразил свое разочарование отношением организации к Украине.

В преддверии саммита НАТО, который проходит с 11 по 12 июля в Вильнюсе, газета New York Times сообщила о том, что члены альянса не смогли достичь согласия относительно обещаний, которые они могут дать Украине по итогам мероприятия. Согласно данным издания, в этот раз приглашение Украины в НАТО не планируется.

Правительство Украины настаивает на быстром присоединении к НАТО и заявляет, что никакое другое решение на саммите их не устроит. Однако среди членов альянса отсутствует единство мнений относительно приглашения Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией.

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Кремль уже неоднократно подчеркивал, что внимательно следит за ситуацией и помнит, что ориентация украинского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала спецоперации.