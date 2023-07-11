Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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В ходе саммита НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении своей страны передать Украине высокоточные ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать украинские вооруженные силы в контрнаступлении. Французский лидер подтвердил, что решение о поставке новых ракет было принято в рамках стратегии защиты территориальной целостности Украины.

"Я принял решение увеличить объемы вооружений и оборудования, поставляемых Украине, с целью усилить ее возможности для проведения ударов вглубь вражеской территории", - заявил президент Макрон. Он также отметил, что передача ракет позволит Украине более эффективно оборонять свою землю.

Франция уже ранее обещала увеличить свою военную помощь Украине, и глава МИД Франции Катрин Колонна подтвердила, что в настоящее время готовятся новые поставки вооружений, чтобы удовлетворить потребности украинской стороны.

Согласно сообщению французского телеканала LCI, речь идет о ракетах дальнего действия Scalp, которые запускаются с самолетов. Эти ракеты считаются аналогами Storm Shadow, поставляемыми Великобританией. Количество ракет, которые будут переданы Украине, пока не было уточнено.

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В ответ на это решение Франции, Россия выразила свою озабоченность и подчеркнула, что увеличение поставок западного оружия в Украину только усложнит конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что США и страны НАТО активно вмешиваются в конфликт, не только поставляя оружие, но и обучая украинские вооруженные силы на своей территории.