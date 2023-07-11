"Ты продал все": в Сети разозлились из-за слов Зеленского о будущем Украины

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Президент Владимир Зеленский оказался под обстрелом критики со стороны пользователей социальной сети Twitter после своего заявления о возможном присоединении Украины к НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В своих постах на Twitter пользователи яростно обвинили Зеленского во лжи и недостоверности его заявлений. Один из пользователей, известный под ником Król Olch, резко высказался: "Украина не в НАТО, и НАТО никогда не будет воевать на Украине. Никто не станет умирать за бандеровцев. Зачем ты врешь украинцам?" Его мнение поддержал Ambassador Patel, который обратился к Зеленскому словами: "Спустись на землю, мальчик, вы никогда не присоединитесь к НАТО. Вас используют для их собственной цели". Также пользователь sentletse выразил свое недовольство, заявив: "Ты слишком глуп, чтобы понять, что Украина - всего лишь пешка НАТО против России". Противоположное мнение высказал Dave Mac No/F No, который надеется, что присоединение Украины к НАТО будет недоступно на неопределенный срок, так как считает Украину "коррумпированной страной". Пользователь Nose указал на предполагаемую продажность Зеленским национальных богатств для собственного обогащения.

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Стоит отметить, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прежде заявил, что Украина не вступит в НАТО на предстоящем саммите. Саммит альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля и привлечет лидеров всех стран-членов, включая президента США Джо Байдена.