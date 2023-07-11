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Президент Владимир Зеленский оказался под обстрелом критики со стороны пользователей социальной сети Twitter после своего заявления о возможном присоединении Украины к НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В своих постах на Twitter пользователи яростно обвинили Зеленского во лжи и недостоверности его заявлений. Один из пользователей, известный под ником Król Olch, резко высказался: "Украина не в НАТО, и НАТО никогда не будет воевать на Украине. Никто не станет умирать за бандеровцев. Зачем ты врешь украинцам?" Его мнение поддержал Ambassador Patel, который обратился к Зеленскому словами: "Спустись на землю, мальчик, вы никогда не присоединитесь к НАТО. Вас используют для их собственной цели". Также пользователь sentletse выразил свое недовольство, заявив: "Ты слишком глуп, чтобы понять, что Украина - всего лишь пешка НАТО против России". Противоположное мнение высказал Dave Mac No/F No, который надеется, что присоединение Украины к НАТО будет недоступно на неопределенный срок, так как считает Украину "коррумпированной страной". Пользователь Nose указал на предполагаемую продажность Зеленским национальных богатств для собственного обогащения.
Стоит отметить, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прежде заявил, что Украина не вступит в НАТО на предстоящем саммите. Саммит альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля и привлечет лидеров всех стран-членов, включая президента США Джо Байдена.