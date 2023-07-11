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Серия взрывов прогремела в Одессе, как сообщает известное местное издание "Думская" в своем Telegram-канале. В настоящее время в городе произошло несколько взрывов, и власти активировали систему противовоздушной обороны (ПВО) для защиты населения и объектов от возможных угроз.
Эти взрывы стали последствием продолжающейся военной конфронтации между Украиной и Россией. Начиная с 10 октября, российская армия регулярно наносит удары по важным объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что эти военные действия являются ответом на теракт, совершенный на Крымском мосту, а также на другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России.
В связи с этим украинские власти уже ранее объявили воздушную тревогу в нескольких регионах, включая Одесскую область, чтобы мобилизовать средства и силы для защиты населения и критически важных объектов.