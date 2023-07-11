В ООН заявили, что генсек Гутерреш вовлечен в усилия в целях продления зерновой сделки

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш активно участвует в усилиях по продлению черноморской инициативы, которая истекает 17 июля, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик на брифинге. Дюжаррик отметил, что Гутерреш совместно с главой ЮНКТАД Ребекой Гринспан и заместителем по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом активно вовлечены в максимальные усилия для обеспечения продления договоренностей и полной реализации черноморской инициативы и меморандума между Россией и ООН.

В соответствии с информацией, представленной Дюжарриком, ООН поддерживает активный контакт со всеми сторонами договоренности, включая Россию, Украину и Турцию.

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Черноморская инициатива, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года, направлена на вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений через Черное море из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является важной составной частью общего соглашения. Вторая часть соглашения, известная как меморандум Россия-ООН, рассчитана на три года и предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Основными целями меморандума являются восстановление работы Россельхозбанка с системой международных финансовых трансакций SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запчастей и сервисного обслуживания, а также восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и других важных мероприятий. Тем не менее, как отмечает Дюжаррик, в настоящее время эта часть общего соглашения не была выполнена. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков 21 июня заявил, что в связи с невыполнением обязательств по отношению к России нет предпосылок для продления зерновой сделки.