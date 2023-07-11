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Газета Le Figaro внимательно изучила реакцию своих читателей на заявление президента США, Джо Байдена, о том, что принятие Украины в состав НАТО следует отложить до урегулирования конфликта с Россией. Согласно высказанным мнениям, некоторые из читателей пришли к выводу, что проведение российской спецоперации на территории Украины стало оправданным в свете такого заявления.
Одна из главных тем, затронутых в комментариях, была необходимость реформирования НАТО после окончания Холодной войны. Один комментатор выразил мнение, что Североатлантический альянс должен был быть распущен сразу после распада СССР и Варшавского договора. По его мнению, в настоящее время НАТО преследует только интересы Соединенных Штатов и активно разжигает конфликты.
Также были высказаны негативные мнения относительно президента Украины, Владимира Зеленского. Один из комментаторов отметил, что с каждым новым выступлением Зеленского он начинает вызывать все большее отвращение.
В контексте вступления Украины в НАТО было высказано несколько мнений. Некоторые комментаторы считают, что Украина не должна присоединяться к альянсу вообще. Они выдвигают аргумент о том, что Украина может использовать свое членство в НАТО для провокаций и агрессивных действий против России.
Отдельно было отмечено, что президент Украины был серьезно разочарован тем, что США и Германия начали блокировать заявку Киева на вступление в НАТО.