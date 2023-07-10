Однако, многим кажется, что это спектакль

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое сильное недовольство в связи с блокировкой заявки на вступление страны в НАТО со стороны Соединенных Штатов Америки и Германии, сообщает немецкое издание Bild.

По данным газеты, глава украинского государства планировал обратиться к общественности с призывом о принятии Украины в альянс, но был неожиданно отклонен. Издание также отмечает, что предлагаемая США и Германией декларация лишь поддерживает общую стратегию в НАТО, не предусматривая конкретных обязательств.

Ранее британская газета Telegraph сообщала о позиции Германии, выступающей за отсрочку вступления Украины в НАТО, опасаясь возможного вооруженного конфликта с Россией. Кроме того, по данным Financial Times, США и Германия оказываются под давлением союзников, не удовлетворенных недостаточной поддержкой Украины в ее стремлении присоединиться к альянсу.





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