Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым зерновую сделку и конфликт на Украине

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Глава МИД Турции, Хакан Фидан, и его российский коллега, Сергей Лавров, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с "зерновой сделкой" и последние события на Украине. Эту информацию передали представители турецкого МИД в сообщении агентству РИА Новости.

Ранее, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно "зерновой сделки". Он выразил желание продлить эту сделку на два года и проводить переговоры как по телефону, так и вживую.

Однако российский МИД заявил во вторник, что нет оснований для продления "черноморской инициативы", которая истекает 17 июля. "Черноморская инициатива" была подписана представителями России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. Она предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений через Черное море из трех портов, включая Одессу. Координацией движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указал, что большая часть украинского зерна экспортируется на Запад, а не в нуждающиеся страны Африки.

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"Зерновая инициатива" является частью пакетной договоренности, вторая часть которой - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года. Меморандум предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, а также решение ряда других задач, включая восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и восстановление поставок сельхозтехники и запчастей. Однако, по данным Москвы, эта часть договоренности до сих пор не выполняется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июня заявил, что нет оснований для продления "зерновой сделки", так как обязательства по отношению к России не выполняются.